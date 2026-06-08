皆さんは、周囲のことを考えずに行動してしまう人に出会い、驚いた経験はありませんか。本人に悪気がなくても、その行動が誰かの迷惑になっていることは意外と多いものですよね。今回は、筆者の友人Y子がお花見で目撃した、思わず唖然としてしまった出来事をご紹介します。 家族で楽しむはずのお花見 30代のY子は、4歳の息子を育てるママ。春の暖かい日が続いたある日、夫と息子と3人で近所の公園へお花見に出かけました。満