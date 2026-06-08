◆米大リーグブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズは７日（日本時間８日）、夏の日曜日の恒例イベント「ジュニア・ジェイズ・サンデーズ」をスタートした。トロントが暖かくなる６月から８月３０日、計７回の日曜日での本拠地試合日、午前１０時３分から球場周辺で子供を対象にした無料イベントを開催する。周辺道路を歩行者天国とし、ミニゴルフ、エア遊具、盛り