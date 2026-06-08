◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）最終ラウンドが進行中。２打差の５位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は９番までに２バーディー、１ボギーでスコアを１つ伸ばして通算５アンダーで折り返した。首位とは２打差の６位。ネリー・コルダ（米国）、金世煐、田仁智（ともに韓国）が７アンダーでトップに並んで