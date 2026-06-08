東証プライム上場のユーザーローカルは、ビッグデータ解析や人工知能による情報提供サービスを手がけるIT企業。この会社を創業した伊藤将雄さんが、「わが人生最大の失敗」を語った。【画像】楽天の三木谷浩史社長◆◆◆僕は就職氷河期が始まって間もない1997年に大学を卒業して、日経BPに入社し、同年に創刊された「日経WindowsNT」というコンピュータ雑誌に配属され、記者・編集者として働いていました。95年にウィンドウズ9