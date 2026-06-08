岡山駅から快速「マリンライナー」に乗って、瀬戸大橋を渡る。時間にしておよそ50分、電車は高松駅に到着する。櫛形のホームが4面並ぶ、いかにも終着駅、ターミナルらしい駅である。【写真多数】駅前に“ナゾの巨大タワー”が…「高松」を写真で一気に見る（全46枚）電車から降りてホームを歩くとき、ちらりと見えた駅名標。そこには、「高松」という駅名と並んで「さぬき高松うどん駅」などとも書かれていた。香川県“ナゾの