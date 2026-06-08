〈「高気密住宅」なのに「ヤスデの死骸」が数十匹も発生…!? ローコスト住宅メーカーの営業担当が実際に行っていた“スペックの低さ”をごまかす“手口”〉から続く住宅展示場に高級車で乗り付け、年収も高く、社会的地位もあるように見える客。しかし、いざ住宅ローンの審査に出してみると、あっけなく「審査落ち」することがある。さらには申し込みの時点から、いかにも不安を浮かべる客の姿も……。【写真】この記事の写真を