週末の住宅展示場に行くと、「QUOカードプレゼント」や「無料FP相談会」など、魅力的なイベントが数多く開催されている。しかし、そこに集まる客層や“無料”のカラクリには、住宅業界のシビアな裏事情が隠されている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、住宅メーカーに勤務していた屋敷康蔵氏による『住宅業界ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋。住宅購入を考えている人が知っておくべき「無料イベン