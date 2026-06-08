◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-2ロッテ延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）2戦連続引き分けで今週は負けなしの4勝0敗2分とした巨人。9回にライデル・マルティネス投手が安田尚憲選手に同点ソロホームラン許し、まさかの同点に。そこから延長戦に入りましたが、両チームの中継ぎ陣が踏ん張り、追加点を許さない結果となりました。橋上秀樹監督代行は「今週2試合、勝てませんでしたけど、負けませんでしたので。全勝とは言いま