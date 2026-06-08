〈予算のないお客さまには「ボンビースペシャル」…注文住宅に手が届かない客向けに住宅メーカーが用意していた“残酷すぎる夢のマイホーム”とは〉から続くローコスト住宅メーカーの徹底したコスト削減は、職人の質や現場の過酷な労働環境に直結している。そのしわ寄せはもちろん営業担当のも及ぶ。彼らはどのようにコスト削減の煽りをお客様に納得してもらっているのか……。屋敷康蔵氏の『住宅業界ぶっちゃけ話』（清談社Publ