プロ野球 セ・パ交流戦は7日、5試合が行われました。パ・リーグ首位を走る西武は、延長12回の熱戦を制しました。1点リードの8回、2番手の佐藤隼輔投手が犠牲フライで同点に追いつかれると、そのまま延長戦に突入。両者譲らない展開の中、最終12回に先頭の長谷川信哉選手が勝ち越しの8号ソロホームラン。その後、1アウト2、3塁のチャンスで古賀悠斗選手にも2点タイムリーが飛び出し、中日に連勝しました。日本ハムが4連勝。初回レイ