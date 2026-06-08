「頭のいい人ほど、考えてから行動する」多くの人はそう思っている。しかし実際には、頭のいい人ほど“考えるタイミング”を知っている。文章を書くときも同じだ。最初から完璧な文章を書こうとして手が止まる人がいる一方で、スラスラ書ける人がいる。その違いは、才能や語彙力ではない。書籍『ほんとうのことを書く練習』では、「書く私」と「読む私」という表現で、書き手の自分と読み手の自分に分ける効果について語られている