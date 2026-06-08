西武の見事な連係を見せてピンチをしのいだ(C)産経新聞社年に一度あるかないかのビッグプレーが飛び出した。6月7日の中日対西武（バンテリンD）、延長11回裏2死満塁から、西武が一塁へのピックオフプレーに成功。サヨナラ機に沸いていた敵地スタンドを見事に黙らせた。【動画】「脳が混乱している」「レフトライナーにしか見えない」とファン困惑中日の助っ人サノーが放った衝撃弾を見るイニング途中から登板した6番手・上