今大会での「W杯制覇」を目標に掲げる日本のイレブン。国際的な評価も高い精鋭を揃えるサムライブルーは悲願を達成できるか(C)Getty Images世界は「三笘無き日本」をどう見ているのか？現地時間6月11日に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）。史上初となる3か国（アメリカ、メキシコ、カナダ）共催の今大会で躍進を期待されるのが、森保一監督が率いる日本代表だ。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫が