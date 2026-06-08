日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、大阪府在住44歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ダニエル年齢・性別：44歳・女性同居家族構成：本人、夫（45歳）、長男（13歳）、長女（11歳）、次女（8歳）、三女（2歳）居住地：大阪府住居形態：賃貸職業：医療従事者世帯年収：