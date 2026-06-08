行きたい方向とは逆方向に流れる人の波。車椅子と一緒だし、逆らって進むのも危なくて......。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉大阪府在住の50代女性・Sさんの体験談・＜Sさんからのおたより＞大阪・関西万博ラストデー。大屋根リングの上で花火を見終わって、移動しようとした時のことです。長男が車椅子なので、エレベーターに向かいたかったのですが