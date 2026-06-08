◆ 4投手で11四死球「ストライクに投げようとしているのは分かるけど…」DeNAは7日、ソフトバンクと対戦し延長12回・2−4で敗れた。登板した8投手のうち4投手で11四死球と制球に苦しんだ。7日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・齊藤明雄氏が「特にルイーズが四球を連発して押し出しの失点をしてしまっている辺りはストライクに投げようとしているのは分かるけど、やはりベンチの見切り、2つ3つ出した所でも