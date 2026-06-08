左腕アントニー・ケリーをカブスへドジャースはカブスへアントニー・ケリー投手を金銭トレードで放出した。MLB公式サイトのトランザクションが7日（日本時間8日）に伝えた。26歳左腕のケリーは2019年ドラフト2巡目（全体65位）でブルワーズ入り。2022年にフューチャーズ・ゲームに選出され、翌2023年にはMLB公式による球団別マイナーオールスターにも選ばれている。その後、レンジャーズ傘下、ロッキーズ傘下と渡り歩き、昨オ