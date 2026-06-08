女優コ・ユンジョンが、アクティブウェアブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」の公式モデルに選ばれた。去る6月4日、「XEXYMIX」はコ・ユンジョンの洗練されたイメージと健康的なライフスタイルが、ブランドの追求する“アスレジャー”およびウェルネスの価値と合致すると判断し、公式モデルに抜擢したと明らかにした。【写真】コ・ユンジョン、線がくっきり続けて、ブランドキャンペーン「XEXYMIX：UNDEFINE」を公開した。キ