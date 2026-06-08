◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）西武・甲斐野央投手が７日、プロ通算１００ホールドを達成した。家族の見守る前で、打者をねじ伏せた。同点の９回から３番手で登板。村松、細川、板山と続く中日のクリーンアップを３者凡退に打ち取った。通算９８ホールドに到達した頃から全ての遠征に帯同してくれたという家族の前での達成に、「甲子園でチャンスもあったけど天気