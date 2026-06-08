「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、美脚を披露した。久間田は８日までに自身のインスタグラムを更新。「私には夏が来たのだ隠れりんか丈の日！」と記し、ざっくりとスリットが入り生足の美脚があらわになった、黒のオフショルダーのワンピース姿をアップした。この投稿にはファンからは「えぐいまじで」「大人っぽくて綺麗」「美脚がやばいって」「反則です！」「チラリと見えちゃってる」「相