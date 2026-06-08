突然ですが、「馬券」が何の略か知っていますか？意外と分からない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「勝馬投票券」でした！馬券は「勝馬投票券」の略です。馬券とは、競馬において特定の馬や馬の組み合わせを予想して購入する投票券のことです。日本では競馬法に基づき、中央競馬（JRA）および地方競馬で発売されています。馬券の種類はさまざまで、1頭の馬が1着になることを当てる「単勝」や、1着と2着の馬を当てる