2025年開幕からたくさんの来場者を魅了し、閉幕した「大阪・関西万博」。万博会場でも”超予約困難店”となった、日本を代表する回転寿司「くら寿司」。万博会場ならではの世界の料理を、70か国の代表料理を再現しています。 2026年5月14日「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」としてオープンしたので、紹介していきます。 くら寿司メモリアル店 なんば千日前 持続可能な資材の継承、「くら寿司 大阪・関西万博店」