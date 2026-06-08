ピッチ＆ランのアプローチは、正しい構えと体重配分を身につけることで安定感が格段にアップ。フェースにボールを長く乗せて「運ぶ」感覚を磨き、距離感のバラつきをなくす方法をレッスンします。 フェースにできるだけ長くボールを乗せる 私は、キャリーとランがおよそ半分ずつになるピッチ＆ランのアプローチをスタンダードにしています。構えは少しオープンス