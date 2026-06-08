◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、3回に安打を放って出塁した。エンゼルス先発ソリアーノに対し、初回の第1打席は中飛に倒れたが、2点を追う3回1死無走者の第2打席にとらえた。2ボールからの3球目、真ん中低めの96.3マイル（約154.9キロ）直球を弾き返した打球は二塁手の頭上を越える右
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