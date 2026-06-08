【関東は日中曇り空も夜から再び降り出す雨に注意】関東は通勤通学の時間まで雨が降りそうですが、日中は止んで日差しの出る所もありそうです。しかし、夜からは再び雨が降り出しそうなので、お出かけの際は雨具をお持ちください。東京都心の最高気温は24℃の予想できょうも羽織るものが必要な陽気となりそうです。【北日本は一日雨で北海道は激しい雷雨も】日本海にある低気圧が夜にかけて発達しながら北海道付近に進むことで、東