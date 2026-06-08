グレード追加で「新型エルグランド」の付け入る隙無し!?トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。アルファードは2002年の初代登場以来、トヨタを代表する高級ミニバンとして進化を続けてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新型”アルファード」です！ 画像で見る（30枚以上）現行モデルは2023年に登場した4代目で、静粛性・乗り心地・安全性能を大幅向上。「