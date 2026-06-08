テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜24時52分)を放送することが決定しました！【動画】お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく1人の女性の物語―「晩酌の流儀４」本作は、「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、放送を重ねる度に、主演・栗山千明演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷ