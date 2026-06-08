私はミサコ（38）。長女がお友だちとスイミングスクールに通っていて、それを見ていた次女のアキ（小4）も、3年前に「楽しそうだからやりたい」と入会しました。はじめてみると、アキにはかなりの才能があったようです。コーチたちは次第に期待を強め、上を目指すよう熱心に指導するようになりました。ほかの生徒から嫉妬されることもあり、「ただ楽しみたいだけ」のアキがだんだんとスクールがつまらないように感じるのは、自然な