＜KLMオープン最終日◇7日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは、最終ラウンドが終了した。2打差4位から出た桂川有人は2バーディ・4ボギー・1ダブルボギー・1クアドラプルボギーの「79」と大きく落とし、トータルイーブンパー・32位タイで終えた。【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた1番をボギー発進。3番パー5で2打目を池に入れてダブルボギー、4番パー3も2度池につ