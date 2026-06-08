プロ野球 セ・パ交流戦は7日、各地で5試合が行われました。DeNAはソフトバンクに逆転負けで2連敗。3回に牧秀悟選手の2点タイムリーで先制したDeNAでしたが、4回と7回に押し出し四球で同点とされ、そのまま延長戦に突入。最終12回には山粼康晃投手が1、3塁のピンチを招くと、庄子雄大選手のセーフティスクイズと海野隆司選手のタイムリーで失点し敗れました。巨人は1-1の7回、2アウト3塁から、松本剛選手のタイムリーで勝ち越