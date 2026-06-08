「新馬戦」（７日、阪神）４番人気のビスケットサンド（牝２歳、父マインドユアビスケッツ、母ガルデルスリール、栗東・佐藤悠）が初陣Ｖ。中団のインをじっくり進むと、直線は馬場の真ん中から上がり最速の脚で鋭く突き抜けた。土曜に続き、阪神の新馬戦連勝を飾った北村友は「繊細な馬ですがマイルドな精神状態でいけました。道中もリズム良く理想的な走りで、最後もしっかり脚を使ってくれた」と高評価。佐藤悠師も「たく