第1回【「高市首相」支持で“巨大グループ”結成も…「国力研究会」を無力化させた「元首相」と「次期首相候補」による“抱きつき戦略”の舞台裏】からの続き──。旧岸田派の会長だった元首相・岸田文雄と同派ナンバー2の座長だった林芳正の関係は今なお微妙で、総裁選でも旧岸田派の対応は分かれ、事実上の分裂状態にあった。旧岸田派出身議員の中には林を支持せず、小泉支持に回った元選対委員長・木原誠二のような存在も少な