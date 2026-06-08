「8時だョ！全員集合」──ザ・ドリフターズのテレビ番組の題名をつい思い出した。最高視聴率50・5％を記録した往年の人気番組だ（註1）。「高市だョ！全員集合」というわけでもあるまいが、永田町では高市政権支援の「国力研究会」という自民党議員連盟の初会合に、われもわれもと人が集まった。入会者は350人超となり、初会合の時よりさらに増えた。自民党議員417人の8割超。集まり過ぎて「同床異夢」「呉越同舟」と指摘されるこ