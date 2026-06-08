2016年に戦力外通告娘に暴力を振るったカドで現行犯逮捕された阿部慎之助前監督（47）がシーズン途中に電撃辞任した巨人を尻目に、ヤクルトと首位争いを繰り広げる阪神。昨年リーグ優勝を果たした人気球団も、実は看過できない暴力事案を抱えていて……。＊＊＊【写真を見る】暴行であざができたという妻の腕借金を巡るLINE画像も入手先月下旬、東京ドームで開催された巨人―阪神“伝統の一戦”。阪神に3連敗を喫した翌日