◆米大リーグカージナルス５―３レッズ（７日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２８）が本拠のレッズ戦で「５番・ＤＨ」に座り、３打数無安打２四球だった。打率は３割。ヌートバーは昨オフに受けた両かかとの手術の影響で開幕から６０日間の負傷者リスト入り。５日のレッズ戦に今季初出場を果たし２安打１打点だった。途中出場だった前日のレッズ戦では８回に今季１号