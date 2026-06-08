元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが、近影を公開。雰囲気が変わった現在の姿が反響を呼んでいる。高橋は８日までに自身のインスタグラムで「梅雨入りー！！雨の季節がやってきた」と始めると、縮毛矯正をしたことを報告。「髪のまとまり最高ー！サラサラ」と続け、ストレートヘアの自撮りアップショットや鏡越しのショットをシェアした。この投稿にはファンからは「別人みたい」「めっちゃ可愛い」「いい女過ぎて」「ます