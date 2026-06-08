◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）にエンゼルス戦と対戦。2回に微妙な判定で先制点を献上する状況があった。ドジャース先発のシーハンは2回1死一塁からマドリガルに14球粘られた末に四球を与えた。ABSチャレンジで2度ストライクがボールに覆ることもあったが微妙にリズムを崩す。続くシリにはフルカウントからの7球目に内角高め直球がボールとなり連続