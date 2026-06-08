◇交流戦ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日横浜）ソフトバンクの先発・徐若熙（シュー・ルオシー）は6回2失点と好投したが、もったいない失点だった。0―0の3回2死、投手の尾形に内野安打を許すと、四球でピンチを広げて2番・牧に左中間へ2点適時二塁打される。小久保監督は「取られ方がもったいないね。ピッチャーのとこから四球だからね」と詰めの甘さを指摘していた。