◇交流戦ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日横浜）古巣で“神”茶谷だ。ソフトバンクの上茶谷は2―2の延長10回に5番手で登板し、1死一塁。4日の楽天戦で捕手のタッチをかいくぐる“神走塁”を見せて劇的サヨナラを呼んだDeNAの代走・三森をけん制で刺し、流れを渡さなかった。2死からは蝦名のライナーがグラブにすっぽり。ドヤ顔でマウンドを降りるとベンチを指さして「捕った！捕った！」と絶叫した。「（一塁走者が）