女優の栗山千明（41）が7月3日スタートのテレビ東京ドラマ「晩酌の流儀5」（金曜深夜0・52）に主演する。不動産会社勤務の主人公がいかに晩酌を楽しむことができるかを追求する人気シリーズ。これまではスーパーなど帰路を中心に物語が展開されていたが、今作は初めて北海道にも進出する。主人公の伊澤美幸が勤務する「ホップハウジング」が北海道支店の出店を模索。北海道支店の支店長役は、北海道を代表する俳優が務めると予