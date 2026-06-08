染色体の異常で心臓などに重い疾患を伴う先天性の病気「18トリソミー」の子供たちの写真展が大分県中津市で開かれています。 ◆中津市に住む吉岡由香李さん 「ありのままの命ということを、どんな形であってもそれに変わりはないということを1人でも多くの人に伝えられたら」 1歳までの生存率がわずか5％から10％と言われる先天性の病気「18トリソミー」。 この写真展は「18トリソミー」でことし4月に1歳の