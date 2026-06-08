前線を伴った低気圧の影響で7日の大分県内は、南部で大雨となり交通機関も乱れました。 梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、県内は朝から昼前にかけて南部で激しい雨が降りました。 6日の振り始めからの雨量は午後5時の時点で佐伯市蒲江で117.5ミリ。佐伯で92ミリなどとなっています。 現在、県の沿岸部に波浪注意報が。佐伯市には、レベル2土砂災害注意報が発表されているほか海上に強風注意報