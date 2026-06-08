バサジィ大分 フットサルFリーグ・バサジィ大分は７日、ホーム開幕戦でしながわシティと対戦しました。 今シーズン初勝利を目指し、ホームにしながわシティを迎えたバサジィ大分。 試合開始早々、前半1分に水谷のゴールでみごと先制に成功します。 さらにその直後には、ミスター・バサジィ仁部屋が追加点を奪いリードを2点に広げます。 しかし、その後、相手の猛攻を受けて