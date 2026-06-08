◇交流戦ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日横浜）勝ち越した直後の延長12回1死二塁、ソフトバンク・海野が貴重な追加点となる左翼線適時二塁打を放った。山本祐のトレード加入で急速に出番が減ったが、ライバルの負傷離脱によりチャンスが巡り、3試合連続安打と好調。4月23日の西武戦以来の打点に「とにかく速攻で決めたかった。何とか打てて良かったです」とほっとしていた。