「水無月Ｓ」（７日、阪神）１番人気のアンズアメ（牝４歳、栗東・高柳大）がゴール前の接戦を制し、オープン初勝利を挙げた。好スタートを決めて道中は３番手で折り合い、直線で先に抜け出すと後続の猛追を頭差で振り切った。テン乗りだった川田は「苦しい展開でしたが、最後までよく走ってくれました。気持ちの強さも感じました」と相棒の勝負根性をたたえた。高柳大師は「斤量も軽かったので有利だとは思っていましたが、