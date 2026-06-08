◇交流戦日本ハム7―1ヤクルト（2026年6月7日神宮）記念球を実家の両親に贈ってきた日本ハム・北山が唯一、自宅で大切に保管しているボールがある。22年5月26日のヤクルト戦の勝利球。試合後に当時チームメートの松本（現巨人）から手渡され、直筆で「感謝」と記して自室に飾ってきた。あれから4年。再び戻ってきた神宮のマウンドで、成長を示す快投を披露した。「今日はなんとか一人で投げ切る気持ちでいましたし、4年