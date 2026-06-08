◇交流戦ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日横浜）ソフトバンクは延長12回の激闘を制し、5カード連続勝ち越しで今季最多の貯金9。9度優勝を誇る交流戦でまずは勝ち越しを決めた。巨人へFA移籍した甲斐の人的補償として昨季加入した伊藤が6年目でプロ初勝利。延長11回から6番手で登板し、1回1安打無失点に封じ「ここまでケガもあったり、長かったのでうれしいです」と喜びをかみしめた。筒香、宮崎から連続三振を奪うな