【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は７日、イランによるイスラエルへの攻撃を受け、米主要ニュースサイト・アクシオスのインタビューに応じ、「これ以上の攻撃は必要ない」と述べ、イランとイスラエルに自制を求めた。トランプ氏はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談する意向を示し、「報復しないよう伝える」と語った。イランの攻撃について「誰も被害を受けていない」と述べた。戦闘終結に向け