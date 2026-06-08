◇交流戦ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日横浜）ソフトバンクは2―2の延長12回無死一、三塁、前日6日もDeNA戦で決勝打を放った庄子雄大内野手（23）が、一塁へ決勝のセーフティースクイズを成功させた。地元横浜出身の2年目若鷹が連日のヒーロー。6番手の伊藤優輔投手（29）がプロ6年目で初勝利を手にした。5カード連続勝ち越しで貯金は最多9。今季最長4時間41分の熱戦を制し、交流戦優勝マジックは「6」だ。晴れも庄