シンガー・ソングライターの星野源（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。これまで黒髪のイメージが強かった星野だが、髪色を変えた写真を公開し、反響が集まっている。【写真】「ヤバいです」「めちゃくちゃ綺麗な色」ピンクアッシュ系の新髪色を披露した星野源星野は「Youngji!」のコメントとともに、韓国のラッパー・Lee Youngji（イ・ヨンジ）と笑顔でピースする2ショットをアップ。髪色はかなり明るめのピンクアッシ